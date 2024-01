Handball: Oberliga, Verbandsliga, Landesliga Es wird eng für den TV Ratingen

In der Verbandsliga ist dem TuS Lintorf II ein echter Husarenstreich gelungen. Die Schützlinge des Trainergespanns Alex Schult und Daniel Ziebold erreichten beim Tabellenführer Bergische Panther II ein 25:25 (12:11-Pausenführung). Die Panther-Reserve hatte zuletzt 14 Siege in Folge gelandet nach ihrem Fehlstart zum Saisonstart in Horst. Und in Lintorf beim Hinspiel einen Zehn-Tore-Kantersieg herausgeholt. Die Gastgeber führten nach 54 Minuten 25:23. Dann traf der junge Tim Kalesse für Lintorf – 25:24. Und drei Minuten vor dem Ende glich Jost Scholl zum 25:25 aus. Das wurde mit größtem Aufwand verteidigt. Mit dem Abpfiff hielt der erst 18 Jahre alte Schlussmann Philipp Kluthe noch einen Siebenmeter, und den Jubel, den er dann ertragen musste, den kann sich jeder Handballfan erdenken. „Uns ist ein Superspiel gelungen“, freute sich dann der Betreuer Andreas Boes. „Das hätte uns wohl niemand zugetraut.“ Der verhinderte Sam Moore meinte: „Der Panther-Trainer Erwin Reinacher hat sich nicht so geäußert in der Vorschau, wie man es erwarten darf. Das hat uns doppelt motiviert. Wir kommen auch ohne Spieler aus der Ersten Mannschaft klar.“