Handball: Oberliga, Verbandsliga, Landesliga Dem TuS 08 Lintorf winkt Rang drei

Für den TuS 08 Lintorf geht es jetzt erst einmal darum, in der Handball-Oberliga den stolzen vierten Platz zu verteidigen. Am Sonntagnachmittag weilen die Grün-Weißen bei der Turnerschaft St. Tönis (Tönisforst, 17 Uhr). Diese Truppe hat einen beachtlichen Lauf. Am Ende der Hinrunde war sie Tabellenletzter, jetzt wurden drei Siege in Folge gelandet und jetzt, Platz zehn – das kann sich erst einmal sehen lassen. Aber gebannt sind die Abstiegssorgen noch lange nicht, das Schlusslicht Neusser HV hat nur drei Zähler Rückstand. Im Hinspiel hatte der TuS 08 beim 34:31 gegen St. Tönis kaum Probleme, aber jetzt deutet alles darauf hin, dass ein ganz schwerer Gang ansteht.