Gothaer Straße als Epizentrum des Handballs Lintorfer Auswärts-Heimspiele

Samstag, 20.15 Uhr – was nach einer vorgezogenen Folge des „Tatort“ klingt, ist die Anwurfzeit für das Oberliga-Handballspiel des TuS 08 Lintorf gegen den TV Geistenbeck in der Sporthalle Gothaer Straße in Kostenpflichtiger Inhalt Ratingen West. Dorthin müssen die Handballer ausweichen, seit die eigene Spielstätte am Breitscheider Weg ungeplant gesperrt wurde – das wird auch bis mindestens Ostern so bleiben. Das hat nun auch die Politik auf den Plan gerufen, die Bürger-Union bringt eine neue Großsporthalle ins Spiel. Da Interaktiv Düsseldorf-Ratingen in der Gothaer Straße beheimatet ist und auch der TV Ratingen nach der geplanten Sperrung der Halle am Europaring im Zuge der Stadttheater-Sanierung dorthin ausweichen muss, stellt Lintorfs Pressewart Hajo Pfeiffer seufzend fest: „Drei Vereine teilen sich eine Halle – da gibt es nicht viele Möglichkeiten. Wir sind schon froh, dass wir diese Anwurfzeit überhaupt bekommen haben.“