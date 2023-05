Oberliga, Verbandsliga, Landesliga Entscheidungen im Handball sind gefallen

In der Landesliga hat sich der TV Ratingen aus eigener Kraft in Cronenberg gerettet und am Samstag, 17.30 Uhr, kommt der Tabellenführer und längst feststehende Meister Am Hallo Essen an den Europaring. Der sicherlich mit einem großen Blumenstrauß als Anerkennung für seine großartige Saison rechnen darf. Die Ratinger, im Hinspiel 19:31 unterlegen, sind Zehnter. Aber Dramatik pur verspricht der Abstiegskampf. Der TV Angermund II ist Vorletzer, die HSG Mülheim-Styrum II einen Punkt besser stehend Drittletzter. Diese Rivalen stehen sich am Samstag in Mülheim an der „von Tann-Straße“ gegenüber (17 Uhr). Der Verlierer hat ganz schlechte Karten, den Landesliga-Abstieg am letzten Spieltag noch abzuwenden. Daheim siegte der TVA II, der in den letzten vier Spielen sechs Punkte einfuhr, 30:27.