Handball: Oberliga, Verbandsliga, Landesliga TuS 08 spielt nach Klassenerhalt befreit

Der Oberliga-Erhalt war vor diesem drittletzten Saisonspiel schon gesichert, denn der am vergangenen Donnerstag in Mönchengladbach unterlegene TSV Aufderhöhe muss das Schlusslicht TV Angermund runter in die Vebandsliga begleiten. Die Lintorfer konnten somit sorgenfrei auftrumpfen, und das merkte man ihnen an. 15:7 hieß es beim Wechsel, ein so starkes Abwehrspiel war ewig nicht mehr gelungen. Und dann lief es auch offensiv richtig rund. Der zuletzt arg kritisierte Torwart Aaron Hallfeldt zeigte ständig, was er an einem guten Tag drauf hat, 17 Bälle waren seine Beute. Zudem gefiel wieder Andreas Kropp, vor allem durch sein starkes Abwehrverhalten. Und nach dem Schlusspfiff musste man sich fragen, warum das Hinspiel so deutlich verloren ging. Aber eigentlich interessierte es kaum jemanden. Viel wichtiger war, dass Linksaußen Matthias Hackbeil mit seinen 20 Jahren im zweiten Durchgang aufzeigte, dass mit ihm bald so richtig zu rechnen ist.