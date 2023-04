Handball: Oberliga, Verbandsliga, Landesliga Handballer auf der Zielgeraden

Eigentlich ist der Aufsteiger TuS 08 Lintorf in der Handball-Oberliga drei Spieltage vor dem Saisonende gesichert. Neben dem TV Angermund muss der langjährige Rivale TSV Aufderhöhe als Vorletzter runter in die Verbandsliga. Aber die Lintorfer wollen unbedingt ihren inzwischen sicheren elften Platz verteidigen. Am Samstag kommt die HSG Hiesfeld/Aldenrade an den Breitscheider Weg, 18 Uhr. Der Tabellennachbar, einen Rang und drei Punkte besser stehend, den wollen die Lintorfer noch überholen. Denn das Hinspiel ging 26:32 verloren, das soll so nicht stehen bleiben. „Dazu freilich muss eine erheblich bessere Leistung her als zuletzt gegen Lobberich“, stellt der Pressesprecher Hajo Pfeiffer klar. „Dass wir besser spielen können, haben wir schließlich oft genug gezeigt.“ Auf der Torwart-Position ist Marco Sobotta wieder dabei, auch Linksaußen Mark Pfeiffer, aber für Silas Müskens und Sebastian Thole, beide langzeitverletzt, ist die Saison beendet. Es geht nächsten Sonntag (7. Mai) noch nach Königshof, und zum Ausklang ist am 13. Mai der LTV Wuppertal zu Gast.