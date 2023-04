Oberliga, Verbandsliga, Landesliga Handballer kassieren allesamt Niederlagen

Die bedenkliche Talfahrt des TV Ratingen in der Landesliga will nicht enden. Auch das Heimspiel gegen die HSG Gerresheim ging knapp 25:26 (13:14) verloren, es war die sechste Niederlage in Folge. Das Derby verlief 60 Minuten lang ganz eng. In der 46. Minute glich Yannik Dumeier zum 21:21 aus, aber dann leisteten sich seine Kameraden ein kurzes Tief, und nach 51 Minuten hieß es 21:24. Ron Czarnecki warf zum 24:24 ein und später zum 25:25 per Strafwurf. Dann lief die Schlussminute und Gerresheim gelang noch der Siegtreffer. TVR-Trainer Stefan Oberwinster sagte: „Wir mussten gewinnen oder wenigstens einen Punkt behalten. Die vielen Zeitstrafen schmerzten.“ Jetzt stehen noch drei Spiele aus, am Samstag geht es zum TV Cronenberg. Wird dort ein Punkt geholt, sollte der Turnverein gesichert sein.