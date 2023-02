Handball: Oberliga, Verbandsliga, Landesliga TuS 08 muss sich dem Spitzenreiter beugen

„Interaktiv II“ ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden im Verbandsliga-Heimspiel gegen den Haaner TV, den Dauer-Punktelieferant in fremden Hallen. Aber was die Ratinger im zweiten Durchgang zu bieten hatten, das war mehr als mager. Immerhin stand am Ende der 33:29-Sieg, und der festigte Platz drei. In drei Wochen geht es zum TB Wülfrath (Freitag, 24. Februar, 20 Uhr), und dann muss eine erheblich bessere zweite Hälfte her. Den Leistungsabfall erklärte Co-Trainer Rene Osterwind so: „Wir mussten den Sieg schon im ersten Durchgang eintüten. Weil das nicht gelungen ist, kam Hann noch etwas heran.“ Immerhin nicht näher als zwei Tore.