Handball, Oberliga und Verbandsliga TuS 08 fährt zum Rückrunden-Showdown

Info

Landesliga Der TV Ratingen hat seine letzten beiden Spiele verloren, aber noch ist das kein wirklicher Grund, besorgt in den Keller zu schauen. Es sind immer noch sieben Punkte Distanz. Es geht am Sonntagabend zu Wersten 04 (Fünfter/18.45 Uhr, Siegburger Straße). Das Heimspiel ging 21:29 verloren, da sollten die Grün-Weißen in Oberbilk über eine echte Revanche nachdenken. Der TV Angermund II hatte am Donnerstagabend das Nachholspiel beim Tabellenzweiten HSG Velbert/Heiligenhaus, das bei Andruck dieser Seite nicht beendet war, und muss am Sonntag um 14.30 Uhr bei Spitzenreiter HSG am Hallo Essen antreten – beides knüppelharte Aufgaben für das Schlusslicht.