Handball: Oberliga, Verbandsliga, Landesliga Revanchegelüste bei den Handballern

Vier Spiele hat der TuS 08 Lintorf in der Handball-Oberliga noch vor der Brust, davon dreimal mit Heimrecht. Zwei Punkte fehlen dem Aufsteiger noch, um den Klassenerhalt frühzeitig klarzumachen. Entgegen käme ein Sieg schon am Samstag, dann ist der TV Lobberich am Breitscheider Weg zu Gast (18 Uhr). Die Linksrheinischen sind Tabellenfünfter, die Saison, die dort als überaus erfolgreich angesehen wird, ist weitgehend gelaufen. Der TuS 08 unterlag im Hinspiel klar 27:32, jetzt soll die Revanche her. „Aber Lobberich spielt seit Jahren in nahezu unveränderter Formation“, warnt Pressesprecher Hajo Pfeiffer. „Der Gegner kommt ohne sonderlichen Druck. Wir können nur dann gewinnen, wenn wir die zuletzt gezeigten Leistungen erneut abrufen.“ Vier Siege wurden zuletzt gelandet, die Erfolgsserie soll fortgesetzt werden. Für Sebastian Thole ist die Saison beendet, seine Schulterverletzung lässt gegenwärtig keinen Handball zu. Silas Müskens ist ebenfalls verletzt (Knie), Max Strunk dagegen wirkt trotz Schulterproblemen mit.