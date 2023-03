Handball, Oberliga und Verbandsliga Rose und Tuna-Demir erlösen Lintorf

Jeder in der Lintorfer Sporthalle konnte bei Manager Kalle Töpfer die große Erleichterung sehen. Sein TuS 08 hatte in der Handball-Oberliga gegen den TV Geistenbeck mit 28:25 (13:11) den dritten Sieg in Folge gelandet, und jetzt sieht der Abstiegskampf erheblich freundlicher aus. „Die Mannschaft spielte in der entscheidenden Phase der zweiten Hälfte mit viel Köpfchen“, so der frühere Bundesligaspieler. „Das war über weite Strecken richtig guter Handball. Und jetzt können wir alle tief durchamten.“