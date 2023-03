Handball, Oberliga und Verbandsliga TuS 08 macht einen großen Schritt

Der Punktgewinn von „Interaktiv II“ daheim gegen die Cronenberger TG beim 34:34 (17:17) war glücklich und ist eigentlich zu wenig im Kampf um den Verbandsliga-Meistertitel. In der hart umkämpften Schlussminute, es stand schon 34:34, hatten die Ratinger 17 Sekunden vor dem Abpfiff noch einmal Ballbesitz. Den vergaben sie, und Cronenberg konnte dadurch einen Gegenstoß erfolgreich abschließen. Aber die vorzüglichen Schiedsrichter Kamper/Kamper erkannten den Treffer nicht mehr an, sie sahen die Spielzeit abgelaufen. Eine völlig richtige Entscheidung, aber sie war ganz eng! Auch sonst brachte dieses Spiel viel Dramatik mit. In der 41. Minute setzten sich die Ratinger 23:21 ab, der ganz starke Jonas Perschke hatte eingeworfen. Aber nun ließ Trainer Stanko Sabljic ohne Torwart spielen. Cronenberg nutzte dieses eigentlich unnötige Risikospiel mit vier Treffern in Folge. Also 23:25 nach 43 Minuten. Die Ratinger kamen wieder heran, sie führten auch wieder 29:28 durch Rechtsaußen Yannik Grafl (49.). Der 19 Jahre alte Linkshänder lieferte ein feines Spiel. Gut zudem die Kreisläufer Gerrit Engh und Alexander Poschacher. Sie holten neun Strafwürfe heraus, aber vier davon wurden verworfen. Ärgerlich, sie fehlten im Endergebnis. Man war zufrieden mit dem einen Punkt. Vorstandsmitglied Rolf Schlierkamp sagte: „Solche Dramatik mögen die Zuschauer.“