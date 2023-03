Handball, Oberliga und Verbandsliga Für den TuS 08 bleibt es eng

„Interaktiv Handball II“ ist durch den Spielabbruch in Wülfrath, als ein Zuschauer auf der Tribüne zusammenbrach und später im Krankenhaus tragischerweise verstarb, in der Verbandsliga auf Platz vier abgerutscht. Nun hat die Truppe von Trainer Stanko Sabljic Heimrecht gegen den Tabellensiebten Cronenberger TG (Samstag, 15 Uhr, Gothaer Straße). Im Hinspiel gelang es den Ratingern, in den letzten vier Minuten noch einen Drei-Tore-Rückstand in einem 35:34-Sieg umzuwandeln. Da zeigte der inzwischen 20 Jahre alte Jonas Perschke, was er drauf hat. Er schenkte den Wuppertalern in dieser Phase drei Treffer ein, und die Punkte wurden mitgenommen. „Wir kennen diese Cronenberger genau“, sagt Co-Trainer Rene Osterwind. „Da tun wir uns immer ganz schwer gegen. Wir müssen auch jetzt 100 Prozent abrufen, sonst gibt das nichts mit dem eigentlich eingeplanten Heimsieg.“ Er selbst ist nicht dabei, der Urlaub geht vor, es geht nach Abu Dhabi. Und ob Cheftrainer Sabljic seine Bestbesetzung stellen kann, ist unklar, denn anschließend spielt die „Erste“ um 18 Uhr gegen den Angstgegner TuSEM Essen II.