Handball, Oberliga und Verbandsliga TuS 08 unterliegt in Mettmann

Ratingen/Lintorf/Angermund · Die Lintorfer Oberliga-Handballer verlieren beim Nachbarn 23:28, die Angermunder halten beim 30:36 in Aufderhöhe mit. In der Verbandsliga ereignet sich in Wülfrath eine Tragödie, die Partie von „Interaktiv II“ dort wird abgebrochen.

27.02.2023, 05:15 Uhr

Vincent Rose (am Ball) war bester Lintorfer Werfer im Spiel bei Mettmann-Sport, aber die anfängliche Dynamik konnte er nicht durchhalten. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Werner Möller

47 Minuten lang zeigte der TuS 08 Lintorf im Oberliga-Handballderby bei Mettmann-Sport eine feine Leistung. Bei 19:18-Führung (44.) warfen zu diesem Zeitpunkt Sebastian Thole und der beachtlich mithaltende Linkshänder Moritz Langen ein 21:18 heraus. Sollte etwa gerade beim Erzrivalen aus der Nachbarstadt der so dringend benötigte zweite Auswärtssieg der Saison gelingen? Die Gastgeber taten dem TuS 08 wie erwartet diesen Gefallen nicht. Das Mettmanner Team von Trainer Andre Loschinski legte wieder einen Zahn zu, der TuS 08 baute bedenklich ab, und am Ende stand Mettmanns ungefährdeter 28:23-Sieg. In den letzten 13 Minuten gelangen dem TuS nur noch zwei Treffer, darunter ein Strafwurf von Andreas Kropp zum 23:25. Da waren noch gut drei Minuten zu spielen, aber Lintorf gelang nichts mehr. Vorne nicht, hinten nicht.