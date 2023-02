Handball, Oberliga und Verbandsliga Brisante Handball-Derbys stehen an

Wülfraths erfahrener Trainer Leszek Hoft führte die Ratinger einst in die Verbandsliga, er ist unverändert eng mit der bei „Interaktiv“ federführenden Famlie Schlierkamp befreundet, aber am Freitagabend wird das eine totale Nebenrolle spielen. Hoft will immer gewinnen. Er kennt die Ratinger Mannschaft wie seine Westentasche, wie auch sein Torjäger Marcel Müller. Timo Schmitz hat ebenfalls lange das rot-weiße Ratingen-Trikot getragen, und der junge Connor Nitzschmann ist immer für viele Treffer gut. Wie auch der 19 Jahre alte Dennis Höfer. Immerhin fahren die Ratinger in Bestbesetzung in die Nachbarstadt und Co-Trainer Rene Osterwind gibt sich zuversichtlich: „Wir werfen alles in die Waagschale, um als Erster dort siegreich zu sein. Wir haben uns jedenfalls bestens auf dieses Spitzenspiel vorbereitet.“