Handball, Oberliga und Verbandsliga Schwarzer Abend für den TuS 08

Am 24. Februar steigt in Wülfrath das Topspiel beim Tabellenzweiten, 20 Uhr Fortunastraße – der Sieger hat beste Karten im Aufstiegsrennen. Osterwind dazu: „Da treten wir anders auf. Und 60 Minuten lang mit einem guten Torwart, wir haben ja drei gute Torhüter.“ Sein Benny Ludorf, 19 Jahre alt, zeigte im Derby eine ganz starke Vorstellung mit 13 Paraden und einem gehaltenen Strafwurf. Und dann Bastian Schlierkamp, der Macher von „Interaktiv“: Der 39-Jährige befindet sich in der Form seinen Lebens. Die Lintorfer konnten nur staunen, wie er ihnen die Bälle reinzimmerte. Jetzt sind alle gespannt, wie es in Wülfrath ausgeht. Diese starke mannschaftliche Verfassung, von Trainer Stanko Sabljic und seinem „Co“ Osterwind eingebracht, verdient größte Beachtung.