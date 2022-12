Handball, Oberliga und Verbandsliga Verbandsligisten steigern sich und jubeln

In fremden Hallen bleibt der Oberliga-Aufsteiger TuS 08 Lintorf ein treuer Punkteliefarnt. So auch bei der HSG Hiesfeld-Aldenrade, wo es mit 26:32 (11:19) im sechsten Auswärtsspiel die sechste Packung gab. Einmal gelang ein Ausgleich durch Matthias Hackbeil zum 5:5 (9. Minute), aber etwas später folgte der Tiefpunkt: Aldenrade setzte den Gästen bei 11:14 aus Lintorfer Sicht fünf weitere Treffer in Folge in die Maschen, und bei 11:19 zum Wechsel war schon alles entschieden. Später war nur noch Langeweile angesagt, zu souverän beherrschten die Gastgeber bei ihrem bedeutenden Vorsprung dieses wichtige Heimspiel. Nach dieser dritten Niederlage in Serie schrillen in Lintorf die Alarmglocken ungebremst. „Dieses Spiel haben wir in der Phase vor der Pause verloren“, sagte dazu Pressewart Hajo Pfeiffer. „Das ist sehr ärgerlich.“ Laut Plan hat seine Truppe am Samstag ein Heimspiel, Adler Königshof ist dann zu Gast (18 Uhr). Wie es aber mit der eigenen Halle aussieht, ist noch nicht vorhersehbar. „Die Stadt Ratingen hat uns die Gothaer Straße als Ausweichmöglichkeit genannt“, so Pfeiffer. „Wir müssen aber abwarten.“