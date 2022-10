Handball : Lintorf hat es schwer in beiden Ligen

Connor Nitzschmann (am Ball) war mit neun Toren Wülfraths bester Werfer gegen die Reserve des TuS 08 Lintorf in der Verbandsliga. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen/Lintorf/Angermund Die Handballer des TuS 08 Lintorf sind ersatzgeschwächt und verlieren in der Oberliga in Kaldenkirchen 20:28, die Reserve unterliegt eine Spielklasse tiefer in Wülfrath 22:30. Freude bereitet da „Interaktiv II“ mit einem Krimi in Cronenberg. Schlimm ist die Talfahrt des TV Angermund mit beiden Teams.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Werner Möller

Am späten Freitagabend überschlugen sich beim Handball-Oberligisten TuS 08 Lintorf die Hiobsbotschaften. Neben Sebastian Thole, der wegen seiner Fingerverletzung noch länger ausfällt, sagten für das Auswärtsspiel beim Mitaufsteiger TSV Kaldenkirchen noch vier weitere Stammspieler ab. Vincent „Vinny“ Rose und Mark Pfeiffer sind erkrankt, Andreas Kropp hatte einen Autounfall (Verletzung im Halsbereich), und Max Strunk knickte beim Abschlusstraining um. Das Fußgelenk schwoll sofort an, an Handball ist derzeit nicht zu denken. Also fünf Ausfälle, aber absagen wollten die Lintorfer dieses Spiel auch nicht. So ging es mit nur neun Feldspielern Richtung Nettetal. Zu holen freilich war dort nichts, Kaldenkirchen siegte erwartungsgemäß 28:20 (12:11) und steht mit positivem Konto im sicheren Mittelfeld. Die Lintorfer bleiben Vorletzter.

Dabei hielten die Gäste bis zur 25. Minute ordentlich mit. Jan Lenzen warf hier den 9:9-Ausgleich, und wenig später traf Christoph Lesch zum 11:11. Aber nun waren die Kräfte dahin. Völlig sogar. Über die Pause hinaus bis zur 38. Minute gelang kein Treffer mehr, Kaldenkirchen zog auf 20:11 davon und hatte keine Probleme, die Punkte zu behaupten. Also gab es die fünfte Niederlage für den TuS 08 in Folge. Am Samstag kommt Handball Oppum an den Breitscheider Weg, Anwurf 18 Uhr. Der Druck für den Tabellenvorletzten ist schon beachtlich.

Zur gleichen Zeit musste die Reserve des TuS 08 am Samstagabend in der Verbandsliga beim Nachbarn TB Wülfrath antreten. Zu holen war nichts, die Hausherren siegten 30:22 (13:11) und konnten unterstreichen, dass man zu den stärksten Mannschaften der Liga zählt (jetzt Platz vier). Den Lintorfern gelang eine gute Startphase. So beim 6:5 und 7:5 durch den jungen Tobias Demming. Aber es warf die Wülfrather nicht aus der Bahn, nach dem Wechsel waren sie haushoch überlegen, und ihr vierter Saisonsieg geht auch in dieser Höhe in Ordnung. Connor Nitzschmann war mit neun Toren Wülfraths bester Werfer. Am kommenden Samstag um 20 Uhr erwarten die Lintorfer den ETB Schwarz-Weiß Essen. Dieses Heimspiel muss gewonnen werden, egal wie!

Es ist derzeit Freude pur, in dieser Verbandsligasaison „Interaktiv II“ Handball spielen zu sehen. Auch im dritten Auswärtsspiel boten die Ratinger eine Klasse-Vorstellung und landeten den dritten Auswärtssieg, sie gewannen 35:34 (17:15). Dabei ist die TG Cronenberg bärenstark und sah 160 Sekunden vor dem Abpfiff wie der Sieger aus. Die Ratinger lagen hier 31:34 zurück. Da fasste der Ratinger Trainer Stanko Sabljic mit seinem Co Rene Osterwind an der Seite in die Trickkiste. Offene Deckung war nun angesagt. Das irritierte die Hausherren gewaltig, sie sahen den Heimsieg wahrscheinlich längst gesichert. Jedenfalls gelangen den Gästen drei schnelle Balleroberungen, Jonas Persche, Tim Zeidler und wieder Perschke, der ganz stark auftrumpfte, warfen ein 34:34 heraus.

Es lief noch die vorletzte Minute, dann die Schlussminute. Wieder konnte der Ball durch eine Parade von Schlussmann Benjamin Ludorf erobert werden. Und nun, bei Überzahl, ließen sich die Ratinger etwas Zeit. Es gelang ein feines Anspiel auf Tim Zeidler – 35:34-Führung. 15 Sekunden waren noch zu spielen, die Ratinger Deckung stand nun wie eine Eins. Und Cronenberg kam zu keinem Abschluss mehr.

So spielten sie TSV Kaldenkirchen – TuS 08 Lintorf⇥28:20 (12:11). TuS: Hallfeldt, Sobotta – Friedrichs 2, Lenzen 4, Wentzel 1, Lesch 7, Demir 4, Langen, Hackbeil, Greday 2, Mueskens. Schiedsrichter: Bornkamp/Stachelhaus aus Essen. Unitas Haan – TV Angermund ⇥42:23 (22:14). TVA: Grbesa, Zimmermann – Jakubisiak 3, Magnus Kröll 1, Braun 2, Hustede, Lohmann 2, Fassbender 4, Held 6, Benedikt Kröll, Kleinrahm 4, Wagner 1. Schiedsrichter: Möllemann/Rhode aus Düsseldorf. TB Wülfrath – TuS 08 Lintorf II⇥30:22 (12:11). TuS II: Götze, Kluthe – Leon Pape 5, Demming 7, Bauerfeld 1, Semmler 1, Genkel, Klein, Haverkamp, Moore, Diemers, Kölsch, Bongartz 1, Friedrich 7. Schiedsrichter: Kühl/Küsters aus Vorst. Zuschauer: 70. TG Cronenberg – Interaktiv II⇥34:35 (15:17). Interaktiv II: Zeidler, Ludorf – Grafl, Perschke 6, Schlierkamp 6/2, Seltmann 3, Engh 5, Lazarov 3, Wasse 5, Poschacher, Bakhsh 1, Kleist 1, Zein, Tim Zeidler 5. Zuschauer: 75. Schiedsrichter: Koza/Püttbach.

Dann der anschließende Siegertanz der „Interaktiv“-Reserve, der ist nicht zu beschreiben. Torwart-Trainer Benny Karmaat sagte zum Auswärtssieg: „Dieses Spitzenspiel wollten wir unbedingt gewinnen. Es war eine ganz starke Leistung, nur so war hier etwas zu holen. Wir konnten viele Angriffe von hinten heraus laufen, genau so, wir es geplant war.“ Osterwind ist sonst immer auskunftsfreudig, aber diesmal ließ er Sabljic reden. Der sagte: „Es war eine großartige Atmosphäre hier in der Halle, aber das wussten wir. Darauf waren wir eingestellt. Vor allem am Ende konnten wir einige ganz schwierige Situationen erfolgreich lösen. Ich bin rundherum stolz auf meine Mannschaft.“

Sie zeigte schon eine bestechend gute erste Hälfte. So, als der wieder ganz starke Max Wasse bei 12:10-Führung mit zwei wuchtigen Treffern die Führung auf 14:10 ausbaute. Seine Ratinger blieben vorne, aber im zweiten Durchgang war alles ausgeglichen. Meistens führte Cronenberg. So sah es bei 30:33-Rückstand (54.) überhaupt nicht gut aus. Aber Bastian Schlierkamp hielt die Gäste mit dem 31:33 im Rennen, die dann im Endspurt einfach die besseren Qualitäten zeigte.

Wie erwartet gab es für den TV Angermund im Oberliga-Gastspiel bei Unitas Haan nichts zu holen, Unitas siegte 42:23 (22:14) und bleibt ohne Verlustpunkt. Dem TVA gelang immerhin in der 13. Minute durch Ben Kleinrahm eine 9:8-Führung, aber dann nahmen die Hausherren ihr Heimspiel ernst, und das punktlose Schlusslicht von der Anger hatte nichts mehr zu bestellen.