Leichtathletik Nachlese vom Neujahrslauf

TuS 08 Lintorf Mila Vuranok eröffnete mit insgesamt 120 Kindern im Bambinilauf die Traditionsveranstaltung und meisterte die 500 Meter lange Strecke hervorragend. Im Schülerlauf I waren vier Lintorfer unter den 250 Startern über die 1100 Meter: Die jüngste TuS-Teilnehmerin in diesem großen Starterfeld war die erfolgreichste, denn Filippa Lucks wurde in der Altersklasse (AK) W 7 Zweite. Ihr Bruder Vincent wurde Siebter der AK M 9, Jonas Peitz und Leon Rose folgten auf den Plätzen 13 und 14. Im Schülerlauf II über 2100 Meter mit 313 Finishern landete Ben Gaida in der AK M 14 auf Rang fünf direkt vor seinem Vereinskollegen Jannik Daniel und Clemens von Ketteler, der in seinem allerersten Wettkampf Zwölfter wurde. Bei den weiblichen Teilnehmerinnen erkämpfte sich Romy Kuhrt in der AK W 13 den elften Platz, auch in diesem Starterfeld war der jüngste Läufer des TuS der erfolgreichste: Wie im Vorjahr gewann Philipp Everts seine Altersklasse, jetzt die M 11, und hat nun einen zweiten Pokal dafür in seinem Regal stehen. Ebenfalls gute Platzierungen hatten seine Vereinskollegen Johannes Noßke und Anton Nelke. Bei den Erwachsenen kamen alle vier Lintorfer auf einen Podestplatz: In der W 75 holte Elke Hacker im Fünf-Kilometer-Lauf den AK-Sieg in 34:40 Minuten, ebenfalls ganz oben auf dem Podest landete Andrea Adam mit ihrem W55-Sieg in 45:26 Minuten über die doppelte Distanz. Andreas Schurgacz wurde im gleichen Rennen M40-Zweiter in 39:36 Minuten, wenig später (42:14) erreichte Volker Kortmann als M55-Dritter die Ziellinie