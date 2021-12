Handball, Jugend : TuS 08 Lintorf macht sich für den Mädchenhandball stark

Lintorf Seit ewigen Zeiten gab es keine Mädchenhandball-Mannschaft mehr in Ratingen – das ändert der TuS 08 Lintorf mit seinen Trainern Thomas Fischer-Moore und Lara Buschhaus nun. Alle sind willkommen.

Das Training ist freitags ab 15.50 Uhr in der Halle 4 am Breitscheider Weg. Geleitet wird es von Lara Buschhaus, die selbst lange Spielerin des TuS 08 war. Vor allem an Mädchen der Jahrgänge 2008 bis 2012 ist sie sehr interessiert, aber auch sonst, wer gerne kommen möchte, ist willkommen. „Schaut doch einfach mal vorbei“, sagt die Trainerin.