TuS 08 Lintorf I und II : Zweimal Verbandsliga-Handball in Lintorf

Lintorf Um 18 Uhr bestreitet die Erste Mannschaft des TuS 08 Lintorf das Verbandsliga-Spitzenspiel gegen die SG Überruhr, um 20 Uhr hat die gleichklassige Reserve ihren ersten Auftritt in der neuen Liga. Zuschauer sind nicht nur erlaubt, sondern erwünscht.

Und nach diesem Spitzenmatch geht es gleich weiter mit Verbandsliga-Handball. Lintorfs Reserve bestreitet ihr erstes Verbandsligaspiel in der großen Vereinsgeschichte. Nie hat eine „Zweite“ des TuS 08 so hoch gespielt wie diese derzeitige Mannschaft, die gegenüber der Aufstiegstruppe kaum verändert wurde und ebenfalls von Trimborn gecoacht wird. Er wird diese Mannschaft gegen die HSG VeRuKa (Samstag, 20 Uhr, ebenfalls Breitscheider Weg) aus Kaldenhausen nicht „von oben“ verstärken, denn, so Trimborn: „Wir haben für die Zweite 25 Spieler. Da will keiner seinen Platz räumen, alle wollen spielen. Sie drängen sich um die wenigen Plätze.“ Nicht dabei ist das Torwart-Talent Max Zeidler (verletzt), dafür wieder Oldie Sven Voigtländer. VeRuKa wurde in der vergangenen Spielzeit Dritter und will aufsteigen.