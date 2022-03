Handball, Verbandsliga : TuS 08 Lintorf landet einen Pflichtsieg

Andreas Kropp (Nummer 64), Mark Pfeiffer und Daniel Ziebold hören Lintorfs Trainer Felix Linden (von rechts) bei einer Auszeit genau zu. Foto: Achim Blazy (abz)

Lintorf Der TuS 08 Lintorf schlägt als Spitzenreiter der Handball-Verbandsliga das Kellerkind HSG Mülheim/Styrum mit 28:19, zeigt aber in einem „typischen Wochentagsspiel“ mit die schlechteste Saisonleistung. Am Samstag steht das Derby gegen „interaktiv II“ an.

Spitzenreiter TuS 08 Lintorf hat in der Handball-Verbandsliga am Dienstagabend einen Pflichtsieg eingefahren: Gegen das Kellerkind HSG Mülheim/Styrum gab es im Nachholspiel einen standesgemäßen 28:19 (14:9)-Erfolg, zu dem Routinier Christoph Lesch mit sieben Treffern die meisten seines Teams beisteuerte.

Der Linkshänder hatte auch für das erste Tor seiner Mannschaft gesorgt zum 1:1-Ausgleich, doch dann setzten sich die Gäste überraschend ab. „Es war ein ganz schwaches Spiel, ein typisches Wochentagsspiel mit ganz vielen technischen Fehlern auf beiden Seiten. Es lief überhaupt nicht rund“, musste TuS-Pressewart HaJo Pfeiffer eingestehen. Und so lag das Team von Trainer Felix Linden nach rund neun Minuten mit 2:6 zurück.

Cedric Wentzel, zuvor zum per Siebenmeter zum 2:3 erfolgreich gewesen, vergab dann den nächsten Strafwurf, und so übernahm Lesch die weiteren. Mit einem solchen erzielte er das 3:6, es war der erste Lintorfer Treffer nach rund sieben Minuten ohne Torerfolg. Und ab da lief es, Lesch legte noch zweimal aus dem Feld heraus nach zum 4:6 und 5:6, Mark Pfeiffer und Adreas Kropp drehten die Partie zum 7:6 (20.). Danach glich Mülheim nur noch einmal zum 7:7 aus, anschließend setzten sich die Hausherren sukzessive ab und behielten am Ende noch recht deutlich die Oberhand.

Zufrieden war man im Lintorfer Lager aber dennoch nicht. „Das war mit die schlechteste Leistung in dieser Saison“, urteilte HaJo Pfeiffer. „Das einzig Positive sind die zwei Punkte und der am Ende ungefährdete Sieg gegen einen auch ganz schwachen Gegner. Das war wirklich zähe Kost. Egal, das müssen wir abhaken und nach vorne schauen.“

Und da steht am Samstag (15.30 Uhr) das Derby an der Gothaer Straße in Ratingen-West gegen „interaktiv Handball II“ auf dem Plan, das auf Rang zehn liegt. Normalerweise sollte das für die Lintorfer kein Stolperstein werden, allerdings verstärkt sich die Verbandsliga-Reserve von „interaktiv“ vor allem in Derbys gerne mal mit Akteuren aus dem Regionalliga-Kader. Der spielt allerdings um 18 Uhr selber gegen den OSC Rheinhausen und kann sich im Titelrennen keinen Ausrutscher mehr erlauben.

TuS 08: Hallfeldt – L. Pape, Friedrichs 1, Pfeiffer 1, Wentzel 3/1, Strunk 2, Lesch 7/3, Becker, 1, Müskens 1, Moore, Thole 3, Greday 2, Kropp 5, Ziebold 2.