Sport in der Pandemie : Kein Hallenspielfest, aber viele Online-Angebote

Lintorf Der TuS 08 Lintorf bietet nun auch Nicht-Mitgliedern eine Möglichkeit, sein großes virtuelles Sportangebot zu nutzen. So will der Klub möglichst viele Menschen im Lockdown fit halten. Das Hallenspielfest für Kinder muss verschoben werden.

Normalerweise ist der Januar der Zeitraum, in dem Hunderte Kinder mit ihren Familien beim TuS 08 Lintorf zum großen Hallenspielfest zusammenkommen. In der Corona-Pandemie geht das freilich nicht. Das war Jugendwart Tim Matzaitis schon länger klar, deswegen hatte es auch keinen konkreten Termin für die diesjährige 31. Auflage des Festes gegeben. Stattdessen teilt er nun mit, dass es verlegt wird, er und der TuS 08 hoffen, dass sie es in der zweiten Jahreshälfte nachholen können. Dann könnten die Kinder an zahlreichen Spiel- und Sportstationen in der Halle am Breitscheider Weg wieder zeigen, was in ihnen steckt. Einen genauen Termin für das Nachholen des Spielfestes gibt der TuS 08 dann rechtzeitig bekannt.