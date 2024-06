Traditionswettkampf im Angerbad Delphine des TuS 08 laden zum Dumeklemmer-Schwimmfest

Die 43. Auflage des Dumeklemmer-Schwimmfestes richten die Delphine des TuS 08 Lintorf aus – die Traditionsveranstaltung wird im jährlichen Wechsel mit dem TV Ratingen veranstaltet. Der hatte das im Vorjahr am selben Datum wie sein Mehrkampf-Meeting ausgerichtet, und so ist es auch an diesem Wochenende. Es wird also Samstag und Sonntag nicht nur im Stadion Ratingen voll, wenn sich die Siebenkämpferinnen und Zehnkämpfer die letzten verfügbaren Tickets für die Olympischen Spiele in Paris sichern wollen, sondern auch im Angerbad.