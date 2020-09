Handball, Verbandsliga : TuS 08 Lintorf: Erste siegt weiter, Zweite verliert zu hoch

Lintorf Die erste Mannschaft des TuS 08 Lintorf ist weiter ohne Verlustpunkt Tabellenführer der Verbandsliga-Gruppe 2. Die Reserve verliert dagegen in Gruppe 1 zum dritten Mal in Folge und wartet weiter auf die ersten Punkte als Aufsteiger.

Alles beim Alten beim TuS 08 Lintorf: Die erste Mannschaft wahrte in der Verbandsliga-Gruppe 2 ihre blütenweiße Weste und die Tabellenführung mit einem 32:26 (16:12)-Sieg gegen den TB Wülfrath, die Reserve wartet nach der 23:31 (12:14)-Niederlage gegen die TS St. Tönis als Aufsteiger in Gruppe 1 weiter auf die ersten Punkte.

Die „Erste“ hatte mit Wülfrath wenig Probleme. Die Gäste gingen zwar anfangs 1:0 und 4:3 in Führung, das war es dann aber. Ab dem 5:5 ging der TuS davon, Knackpunkt war interessanterweise eine Zeitstrafe gegen Lintorfs Torjäger Sebastian Thole in der 21. Minute: Die Hausherren lagen da nur knapp 10:9 vorne, doch die Gäste kassierten ihrerseits zwei Zeitstrafen binnen 30 Sekunden, und in der Überzahl warfen Jan und Kai Klause sowie der dann wieder zurückgekehrte Thole ein 13:9 heraus. Letzterer erhöhte noch vor der Pause auf 15:11 und 16:11. In der zweiten Halbzeit kam keine Spannung mehr auf.