Leichtathletik : TuS-Talente trotzen der Hitze

Lintorf Der Leichtathletik-Nachwuchs des TuS 08 Lintorf überzeugt bei einem Wettkampf in Kettwig: Obwohl sie mit nur zehn Teilnehmern die kleinste Gruppe stellen, sind die Lintorfer in jedem Finale dabei.

Die Leichtathleten der Altersklassen U12 und U14 des TuS 08 Lintorf waren in Essen-Kettwig aktiv. In teilweise sehr großen Starterfeldern erkämpften sie sich trotz der großen Hitze viele vordere Platzierungen. So war mindestens ein Athlet des TuS 08 stets im Finale der besten acht Teilnehmer, obwohl der TuS die kleinste Mannschaft mit nur zehn Aktiven stellte.

Im letzten Wettbewerb des Tages mobilisierte Gaida unter der Anfeuerung der Lintorfer in der M12 noch einmal alle Kräfte über die 800 Meter und gewann den Lauf in 2:56,49 Minuten. Jannik Daniel folgte ihm in 3:10,43 Minuten auf den vierten Platz in der gleichen Altersklasse.