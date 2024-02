Handball: Oberliga, Verbandsliga, Landesliga TuS 08 muss auswärts ran, TVR daheim

Info

Veröffentlichung Der TuS 08 Lintorf hat in den Sozialen Medien die Hallenbelegungen der nächsten Heimspiele veröffentlicht, die in der Gothaer Straße in Ratingen West stattfinden werden. Zudem gibt es Hallenzeiten in der Bismarckstraße in Hösel. Demnach dürfte die Halle am Breitscheider Weg noch bis Ostern gesperrt sein, weitere Untersuchungen durch ein Sachverständigenbüro laufen.

Dank Der TuS 08 schreibt: „Auch bei den Trainingszeiten wurden inzwischen Lösungen gefunden, hier gilt der Dank unseren Nachbarn Mettmann-Sport, Interaktiv Düsseldorf-Ratingen und TV Ratingen sowie den anderen Fachbereichen des TuS 08, die uns sehr entgegengekommen sind. Zudem möchten wir uns auch bei Steffi Veermann vom Sportamt für die tolle und tatkräftige Unterstützung bedanken.“