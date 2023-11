Handball: Verbandsliga und Pokal Lintorfs Reserve ist machtlos

Die Oberliga-Truppe des TuS 08 hat in Angermund den Kreispokal geholt. Alle vier Spiele wurden klar gewonnen, 23:10 über HSG Eller, 20:10 über die Hildener Wölfe, 24:12 über die SG Monheim II und 21:7 über den Gastgeber TV Angermund. Der erreichte nur den vierten Platz bei fünf Teilnehmern – die HSG Eller konnten die Blau-Weißen mit 20:14 bezwingen. Beste Lintorfer Werfer in diesem Pokalturnier waren Christoph Lesch und der erstmals wieder mitwirkende Vincent Rose. Beide trafen je 22-mal in den vier Partien. Auch Cheftrainer Andre Fink half als Spieler aus, er zählte zudem zu den Torschützen. Platz zwei in Angermund belegten die Wölfe mit 6:2 Punkten vor Monheim (4:4). Eller holte keinen Punkt und wurde Letzter.