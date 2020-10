Handball : TuS 08 Lintorf II fährt ersten Verbandsliga-Heimsieg ein

LINTORF Der Erfolg über Rot-Weiß Oberhausen bringt die Lintorfer Zweitvertrerung erst einmal in sichere Gefilde. Trainer Ralf Trimborn ist voll des Lobes für sein Team.

Mit starkem Abwehrverhalten, wo wie immer Torwart Sven Voigtländer alles hielt, was haltbar war, gelang bis zum Wechsel ein wichtiger Sechs-Tore-Vorsprung. Doch Oberhausen dachte nicht daran, die Punkte kampflos in Lintorf liegen zu lassen. In der 47. Minute war ihr Vorsprung auf einen Treffer geschmolzen (21:20). Wichtig war da, dass der eingewechselte Leon Pape zum 22:20 traf. Routinier Daniel Ziebold legte nach und Jan Fassbender zog mit einem Doppelpack hinterher. In der 52. Minute stand es 25:20 und die Heimpunkte waren somit gesichert.