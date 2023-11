Handball, Verbandsliga Kniffelige Heim-Aufgabe für den TuS 08 Lintorf II

Das einzige Handball-Punktspiel im Angerland steigt am Samstagabend um 18 Uhr in Lintorf am Breitscheider Weg. Dort erwartet in der Verbandsliga die TuS-Reserve den neuen Tabellenführer Bergische Panther II. Diese Truppe aus Wermelskirchen landete zuletzt neun Siege in Serie, und nach dem Kantersieg über Unitas Haan II wurde letztes Wochenende die Spitze übernommen. Die Truppe von Trainer Erwin Reinacher verdrängte ganz oben die HSG am Hallo Essen, sie ist Zweiter.