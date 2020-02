Handball : Töpfer holt Kropp und Rose zurück

Aktuell spielt Vincent Rose noch mit Borussia Mönchengladbach in der Oberliga, er kommt aber zum TuS zurück. Foto: Dieter Wiechmann

Lintorf Vincent Rose und Andreas Kropp kommen vom Handball-Oberligisten Borussia Mönchengladbach zurück zum TuS 08 Lintorf, der auch noch Nico Arend aus Rumeln verpflichtet. Der Verbandsligist hat mit seinem Manager Kalle Töpfer einen Drei-Jahres-Plan gefasst, mit dem es wieder in die Oberliga gehen soll. Für den Unterbau ist dank der starken A-Jugendlichen gesorgt.

Als Tabellenfünfter der Verbandsliga steht der TuS 08 Lintorf gut da, auch wenn es für höhere Aufgaben wie im Vorjahr, als die Handballer Vizemeister wurden, in dieser Saison auch angesichts der starken Konkurrenz ganz oben nicht reichen wird. So haben die Verantwortlichen aber in jedem Fall schon einmal Planungssicherheit, und Manager Kalle Töpfer kann bereits drei Zugänge vermelden: Vincent Rose und Andreas Kropp kehren zur neuen Saison zurück zum TuS 08, in Nico Arend kommt zudem ein Linkshänder für den rechten Rückraum aus Rumeln-Kaldenhausen. „Er wohnt in Duisburg-Buchholz, also recht nah an unserer Halle“, sagt Töpfer über den 1,95-Meter-Mann des Jahrgangs 1990. „Damit ist unsere rechte Seite sehr gut aufgestellt mit Nico und Christoph Lesch, der dann wieder vornehmlich Rechtsaußen spielen kann.“

Besonders dürfte man sich in Lintorf aber über die beiden Rückkehrer freuen, die derzeit noch mit Borussia Mönchengladbach in der Oberliga spielen. Dort gibt es zur neuen Saison eine Umstrukturierung, der ehemalige Düsseldorfer Bundesliga-Spieler und -Trainer Ronny Rogawska folgt auf den aktuellen Coach Tobias Elis und wird sicher einige Spieler mitbringen. Umso besser für die Lintorfer, die sich so über die Zusagen von Rose und Kropp freuen können. Rückraumspieler Rose spielte schon von 2015 bis 2017 für den TuS, der 23-Jährige soll auf Halblinks vor allem Sebastian Thole entlasten, der offensiv oft der Alleinunterhalter ist. „Die beiden werden sich gut ergänzen“, glaubt Töpfer. „Kein Spieler kann immer 60 Minuten 100 Prozent geben. Thole studiert auf Lehramt, worauf er sich bei uns konzentrieren kann, weil wir Beruf und Studium Vorrang geben. Mit Vinni kriegen wir einen Spieler zurück, der in der Oberliga stark spielt und menschlich bei uns super reinpasst.“ Rose wohnt in Ratingen, die Fahrten nach Lintorf sind deutlich kürzer als die nach Gladbach.

Kreisläufer Andreas Kropp (links) kehrt ebenso vom Oberligisten Borussia Mönchengladbach zurück nach Lintorf. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wie er war auch Kropp schon zwei Jahre in Lintorf, der Kreisläufer gilt laut Töpfer als super Ergänzung zu Max Strunk und ist wie Rose 23 Jahre alt. „Beide passen genau in unser Schema, junge Spieler zu holen und sie weiterzuentwickeln“, sagt Töpfer, der sich freut, dass das Gros des Kaders erhalten bleibt: In Marius Haverkamp, der beruflich bedingt für drei Monate nach Dresden muss, fällt ein Spieler zumindest temporär weg, Carsten Obermayer, der in Dortmund studiert, und Pascal Diemers sind eher für die Reserve eingeplant. Der Rest aus dem 16-köpfigen Kader, zu dem auch Tim Bauerfeld (Aufbau nach Kreuzbandriss) gehört, bleibt am Breitscheider Weg.

Was Töpfer zudem mit Blick auf die Zukunft gefällt, ist die Altersstruktur: Sein Sohn Tobias (32), Lesch (35) und Bauerfeld (33) sind die einzigen Ü30-Akteure in der nächsten Saison, alle anderen Anfang bis Mitte 20. Und dazu kommen noch die sieben A-Jugendlichen, die unter dem TuS laufen und derzeit unter dem Namen des TV Ratingen als Tabellenzweiter der A-Jugend-Regionalliga glänzend dastehen. Alle Junioren kommen nach dieser Saison altersmäßig in den Seniorenbereich, in den sie aber schon in der laufenden Saison integriert wurden und werden: sowohl in der Verbands- als auch in der Landesliga. „Das ist schon eine gute Qualität und ein tolles Potenzial, das wir da haben“, sagt Töpfer.

Info Beide Senioren-Teams sind auswärts gefordert Verbandsliga Am ungeliebten Sonntagabend (18 Uhr) tritt der TuS 08 Lintorf beim Tabellen-Drittletzten HSV Dümpten an. „Das ist ein unberechenbarer Gegner, der zuletzt nur mit drei Toren gegen Tabellenführer Bergische Panther II verloren hat“, warnt TuS-Manager Kalle Töpfer. Landesliga Spitzenreiter TuS II spielt am Samstag (17 Uhr) beim Viertletzten TV Cronenberg.

Da die zweite Herren-Mannschaft aktuell Spitzenreiter der Landesliga ist, ist es denkbar, dass der TuS in der nächsten Saison in beiden Verbandsliga-Gruppen vertreten ist. „Das würden wir bei einem eventuellen Aufstieg der Zweiten auch machen, allein schon, weil das auch einen guten Effekt für die A-Jugendlichen hätte“, sagt Töpfer, der in der neuen Saison aber nicht mehr von einer „Zweiten“ reden will, sondern von einer U23, wie es bei Bundesligisten der Fall ist. Offen ist aktuell noch, wie es mit der Jugend-Kooperation mit dem TV Ratingen weitergeht, wenn nahezu alle A-Junioren nach dieser Saison Senioren werden. „Wir führen dazu noch Gespräche mit dem TV, aber auch mit Mülheim-Saarn, das auch nur acht A-Jugendliche nächste Saison hätte. Vielleicht gibt es eine Dreier-Kombo oder wir lassen es ein Jahr ruhen. Das müssen wir noch mit allen klären“, sagt Töpfer.