Handball, Oberliga und Landesliga TuS 08 dreht das Spiel

„Ich wollte nur den Kampfgeist steigern“, erklärte Töpfer hinterher. „Dass wir bis tief in die zweite Hälfte schlecht gespielt haben, war Nebensache. Wer so lange dabei ist, der weiß genau, was den Spielern entgegenkommt.“ Trainer Andre Fink traf aber auch eine wichtige und überraschende Entscheidung. Rechts fehlte der verletzte Christoph Lesch, und dessen Stellvertreter Moritz Langen wurde auf der Habrechts-Position benötigt. Also musste der aus der spielfreien Reserve ausgeliehene Lars Friedrichs ganz rechts angreifen. Der 24-jährige Rechtshänder machte das ausgezeichnet, setzte in der umkämpften Endphase den Gästen drei Bälle aus schwieriger Position ins Netz, und auch das war eine der Grundlagen zum zweiten Heimsieg. Schmerzen bereitete das vorzeitige Aus von Vincent „Vinny“ Rose, der mit geprellter Hand ab der 41. Minute nicht weiterspielen konnte. Vorher war er der alles überragende Angreifer.