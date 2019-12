Handball : Der TuS Lintorf kämpft die MTG Horst am Ende noch nieder

Lintorf Dank eines überragenden Torwarts Tobias Töpfer und einem kaum zu stoppenden Jan Lenzen gewinnen die Lintorfer in der Verbandsliga noch 31:28. Dabei muss sich der TuS 08 gegen die MTG Horst am Ende auf die kämpferischen Tugenden verlassen, schafft damit aber die Wende.

Guten Handball hat der TuS Lintorf im Verbandsliga-Heimspiel gegen die MTG Horst sicherlich nicht geboten, aber ab Mitte der zweiten Hälfte einen grenzenlosen Kampfgeist aufgedeckt. Denn nach 40 Minuten lagen die Lintorfer 20:24 zurück, alles deutete auf eine erneute Heimpleite hin. Wovon es in dieser Spielzeit schließlich schon genügend gab. Aber dann wurde Horst, eine Truppe, die durchaus feinen Handball spielen kann mit dem wieder alles überragenden Paul Griese trotz Manndeckung, etwas müde. Und Lintorf konnte zusetzen. Dank eines überragenden Keepers Tobi Töpfer, der in der zweiten Halbzeit neun Paraden zeigte und seine Truppe allein damit immer wieder im Spiel hielt. Hinzu kam Sebastian Thole, der sich 45 Minuten lang ständig in Manndeckung befand und sich freilich nie richtig entwickeln konnte. Aber bei den Horstern ließ nun die Konzentration nach, Thole kam endlich zu seinen überall gefürchteten Distanzwürfen, und in den letzten sechs Minuten der Partie wurden die Gäste aus Essen niedergekämpft. Weniger mit spielerischen Mitteln, erheblich mehr mit letztem Lintorfer Einsatz. So gelang beim 31:28 (16:19-Pausenrückstand) im fünften Heimspiel der zweite Heimsieg.