Handball : TuS 08 erwartet eine spannende Rückrunde

Mit 35 in der Form seines Lebens: Christoph Lesch (am Ball) traf achtmal für den TuS 08 in Wuppertal. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wuppertal Einmal mehr gewinnt der Lintorfer Handball-Verbandsligist auswärts, diesmal beim LTV Wuppertal II sicher mit 28:19. „So langsam kommen wir dorthin, wo wir hinwollen. Im neuen Jahr kommen noch einige Spieler zurück, und dann sehen wir weiter“, sagt Trainer Markus Wölke.

Es bleibt dabei, in fremden Hallen fühlt sich der TuS Lintorf ausgesprochen wohl. So auch am Sonntag-Nachmittag beim LTV Wuppertal II. Auch diese Hürde in der Handball-Verbandsliga wurde sicher genommen, die Grün-Weißen siegten nach starker Abwehrleistung mit 28:19 (14:12) und verteidigten Platz fünf. Es war der dritte Sieg in Folge, und auswärts ist die Truppe von Trainer Markus Wölke ohnehin unbesiegt. Der Coach sagte dazu: „So langsam kommen wir dorthin, wo wir hinwollen. Im neuen Jahr kommen noch einige Spieler zurück wie Jan Klause und Philipp Becker. Und dann sehen wir weiter.“ Jan Klause hat derzeit Sportverbot. Er stürzte vergangene Woche beim Auswärtsspiel in Solingen auf den Hinterkopf und kann erst im neuen Jahr wieder angreifen.