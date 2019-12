Handball : TuS 08 dreht auswärts wieder auf

Solingen In Solingen fühlen sich die Lintorfer pudelwohl und gewinnen deutlich mit 41:29. Ein überragendes Spiel liefert dabei Christoph Lesch, dem 13 Tore gelingen. Der TuS 08 lässt sich auch von der Manndeckung gegen Torjäger Bastian Thole nicht beeindrucken.

Die Auswärtsspiele der Handball-Verbandsliga sind maßgeschneidert für den TuS Lintorf, die Grün-Weißen landeten beim abstiegsgefährdeten TB Solingen mit 41:29 (22:12) erneut einen Kantersieg. Aus den bisherigen fünf Spielen in fremden Hallen wurden damit neun Punkte eingefahren. Am Sonntag geht es zum LTV Wuppertal II (15 Uhr). Hält die Lintorfer Auswärts-Beständigkeit auch dort an, immerhin wurden zudem in den letzten drei Spielen fünf Punkte geholt, dann geht es von einem feinen Verfolgerplatz aus ins neue Jahr.

Die erste Hälfte des TuS 08 in Solingen war extraklasse. Die Deckung stand vorzüglich, schnell gelang ein Zehn-Tore-Vorsprung, und da nutzte es den Gastgebern nichts, dass sie den Lintorfer Bastian Thole gleich in Manndeckung nahmen. Man kennt dieses Problem, Trainer Markus Wölke hat es längst geschult, wie man sich verhält, wenn der Torjäger kaum eingreifen kann. Die nun größeren Räume müssen dann Tholes Nebenleute nutzen, und das taten sie im Bergischen von Beginn an. Mit einem beruhigendem 22:12-Vorsprung ging es in die Pause. Anschließend ließen es die Gäste etwas ruhiger angehen, das Match war längst entschieden, und so wechselte Wölke munter durch. Alle sollten ihre Spielanteile bekommen.