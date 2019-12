Handball : Wentzel folgte den Klause-Brüdern nach Lintorf

Lintorf Beim TuS 08 Lintorf ist man froh, einen so guten Linksaußen wie Cedric Wentzel bekommen zu haben. Sonntag soll die überragende Auswärtsbilanz bei der Reserve des LTV Wuppertal ausgebaut werden – aus fünf Partien in fremden Hallen holte der Verbandsligist neun Punkte.

Beim SC Pulheim in der Handball-Oberliga fühlte sich der Neusser Cedric Wentzel in der vergangenen Spielzeit nicht so richtig wohl. Das teilte er seinen Freunden, den Brüdern Jan und Kai Klause sowie Bastian Thole mit. Und die spielen mit viel Erfolg beim TuS Lintorf (Verbandsliga-Vizemeister). Also fuhr Wentzel im vergangenen Sommer einmal mit an den Breitscheider Weg, nahm am Training teil, er war begeistert, wie es dort unter Trainer Markus Wölke zuging, und dann war alles schnell geklärt. Der pfeilschnelle Linksaußen, der auch bestens in der Mitte spielen kann, unterschrieb, und längst sind alle beim TuS 08 rundherum erfreut, jetzt einen derart starken Linksaußen dabei zu haben.

Am Sonntag spielen seine Lintorfer beim LTV Wuppertal II (15 Uhr). Bei einem Sieg, es wäre der dritte in Folge, bleiben sie dabei im Konzert der Großen. Der Sechs-Punkte-Abstand zur Spitze, es stehen schließlich noch drei Hinrundenspiele an, ist aufholbar, zumal bei dieser glänzenden Auswärtsbilanz. In fremden Hallen sind die Grün-Weißen unbesiegt, stolze neun Punkte wurden in den fünf Auswärtsspielen eingefahren. „Wir haben jetzt ungefähr die Form erreicht, die längst angestrebt war“, sagt Wentzel. „Es ist doch klar – wir wollen auch das letzte Spiel des Jahres siegreich gestalten, vielleicht stolpert jetzt schon eine besser stehende Mannschaft, und dann geht es erst richtig los im Kampf um die Spitze.“ Der 22 Jahre alte Student der Wirtschafts-Wissenschaft (er studiert in Krefeld) hat eine Fahrgemeinschaft erstellt mit seinen Neusser Kumpels Jan Klause und Max Strunk. „Das klappt super“, so Wentzel. „Nein, die Anfahrten nach Lintorf sind überhaupt kein Problem.“ Er kann sich deshalb auch ein langfristiges Engagement beim TuS 08 vorstellen: „Nur müssen dann meine Freunde auch bleiben. Gegenwärtig deutet jedenfalls alles darauf hin.“ Dabei zu bleiben im Spitzenkampf, also kein Stolpern beim Tabellennachbarn in Wuppertal, das wäre schon eine gute Voraussetzung. Die Gastgeber haben zuletzt zweimal geschwächelt, dadurch zog der TuS 08 in der Tabelle vorbei, aber Wentzel sieht das mit Vorsicht: „Entscheidend ist allein unser Auftreten.“