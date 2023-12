Handballer haben ganz unterschiedliche Ziele TuS 08 erwartet nächste schwere Aufgabe

RATINGEN/LINTORF/ANGERMUND · Die Lintorfer Oberliga-Handballer treten in Nettetal mit Vincent Rose an. Beim Nachbarn SG Langenfeld II will die Verbandsliga-Reserve zumindest einen Punkt holen. TV Ratingen möchte beim Primus Niederlage in Grenzen halten.

14.12.2023 , 05:15 Uhr

Andreas Kropp (l.) und Maximilian Strunk (r.) hatten es zuletzt gegen die Unitas und Andreas Nelte schwer. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Werner Möller