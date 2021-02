Geschenk in der Pandemie : TuS 08 Lintorf packt Überraschungstüten

Lintorf Der TuS 08 Lintorf hat sich etwas für seine jüngsten Mitglieder überlegt und Überraschungstüten gepackt. Ab Montag können Vier- bis Zehnjährige das Geschenk abholen. Der Verein will so den Kontakt wahren.

An einem normalen sportlichen Tag nehmen viele Kinder am Vereinssport des TuS 08 Lintorf teil. Gemeinsam wird gespielt, geübt, geschwitzt und gelacht. Weil im vergangenen und in diesem Jahr die Turnhallen und Sportplätze auch für die Jüngsten immer wieder leer bleiben müssen, sind Ideen gefragt, was man als Sportverein tun kann, um mit den Kindern in Kontakt zu bleiben und trotzdem Sport anzubieten. Die Sportjugend NRW unterstützt dabei die Sportvereine mit der Kampagne #trotzdemSPORT.