Leichtathletik TuS 08 sucht Helfer für den 15. Lintorfer Citylauf

Für seinen Citylauf sucht der TuS 08 noch Helfer, wie Hauptorganisator Tim Matzaitis mitteilt und für Interessenten unter der Rufnummer 02102/74005-0 ebenso zu erreichen ist wie per Mail an Tim.Matzaitis@tus08lintorf.de – im Anschluss kann er die Aufgaben verteilen. Diese starten zwischen 7 und 10 Uhr mit dem Aufbau der Strecke und Stände, nach dem erwarteten Ende der Veranstaltung gegen 15.30 Uhr beginnt der Abbau. Gesucht werden Helfer zur Sicherung der Strecke, die dafür mit einem Lunchpaket und Getränken versorgt werden, zur Unterstützung im Wettkampfbüro und bei der Urkundenausgabe sowie zur Bewirtung der Läufer und Zuschauer an den Verpflegungsständen. „Nur gemeinsam können wir wieder die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Veranstaltung in Lintorf schaffen“, appelliert TuS-08-Vorsitzender Udo Middendorf.