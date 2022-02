Basketball : Basketball für jung und älter in Lintorf

Lintorf Der TuS 08 Lintorf hat seine Abteilung Basketball erfolgreich wiederbelebt, zwei Nachwuchsteams spielen, es gibt eine Hobbytruppe. Wer Interesse hat, als Spieler oder Trainer mitzuhelfen, kann sich melden.

Nicht nur im Jugendbereich werden eifrig Körbe geworfen. Seit rund einem Jahr existiert die Ü30-Hobbygruppe „TuS 08 Lintorf Old Baskets“. Das Team startete im Jahr 2020 mit gerade zehn Spielern. Mittlerweile sind in der Hobbygruppe mehr als doppelt so viele Mitglieder gemeldet, so dass sich in jeder Trainingseinheit konstant zwölf bis 15 Spieler und Spielerinnen einfinden. Deren Trainer Roul Zucali ist sich sicher: „Das ist nicht verwunderlich. Viele unserer Spieler sind in Zeiten aufgewachsen, in denen Basketballlegenden wie Michael Jordan und Co. aktiv waren. Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre war Basketball in Deutschland sehr viel populärer.“