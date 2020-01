Leichtathletik : Breitscheider und Lintorfer laufen in Duisburg

Ratingen Beim Auftakt der 35. Duisburger Winterlaufserie waren etliche Athleten aus Ratingen unter den rund 6000 Teilnehmern dabei. Ein Lintorfer gewann unterdessen die Westdeutsche Waldlaufserie in Essen.

Eine große Gruppe mit 34 Startern stellte der TuS Breitscheid und konnte sogar einen Sieg bejubeln: Im Rennen der großen Jugendserie sprintete Alicia Vltavsky in 07:32 Minuten über die zwei Kilometer ins Ziel und gewann so mit 14 Sekunden Vorsprung die Konkurrenz der U16. Judith Alexander (09:17) wurde Sechste der U14, Annika Laschet (04:30) Neunte der U12 über einen Kilometer. Bei den Damen über fünf Kilometer kamen Barbara Vltavsky (W45) in 21:31 und Chantal Gobrecht (W30) in 21:51 Minuten jeweils als Vierte ihrer Altersklassen ins Ziel. Bei den Herren kam Meinolf Runte (M55) mit 20:32 Minuten als Siebter unter die Top-Ten. Das schafften über zehn Kilometer Taner Engin (M45) in 38:16 als Siebter und Christian Laschet (M40) in 38:25 als Achter ihrer Altersklassen ebenfalls, mit Friedemann Gobrecht (M30) in 38:53 erreichte das Trio Rang sechs der Mannschaftswertung. Rüdiger Welsch (M55) wurde Sechster in 40:21, Hendrik Holtmeier (U23) Vierter in 43:10, Gerd Wesemann (M70) Neunter in 58:24 und Hans-Jürgen Jerosch (M65) Achter der kleinen Serie in 26:10.