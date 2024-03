Fußball, Kreisliga A Türkgücü hilft dem SV Hösel

Der SV Hösel hat Platz zwei zurückerobert. Aber Vorsicht, der punktgleiche DSC hat ein Spiel weniger bestritten. Ausrutscher sind damit am Neuhaus für den Rest der Saison verboten. Das Match beim KSC Tesla auf dem Agon-Platz gewannen die Höseler 3:1 (0:0), wobei ihnen das Überzahlspiel der gesamten zweiten Hälfte entgegenkam – mit dem Pausenpfiff sah ein Tesla-Akteur Rot. Dennoch ging dieses Team mit einem Sonntagsschuss in Führung (58.). Ganz wichtig war dann der rechtzeitige 1:1-Ausgleich durch Timo Kemper, und Dion Knoche legte beim nächsten Angriff das 2:1 nach (76.). Nun musste Tesla öffnen, darauf warteten die Gäste. Mit dem Abpfiff gelang ihnen das 3:1 duch den 18-jährigen Anton Hamann. Trainer Benny Schröder zum Auswärtssieg. „Jetzt können wir Ostern ganz anders genießen, und dann geht es umgehend weiter.“ Am 7. April kommt als nächster Gegner der SC West II an den Neuhaus.