Fußball, Kreisliga A Torreiche Spiele in der Kreisliga A

Die Torfabrik des SV Hösel hat im Heimspiel gegen Tusa 06 wieder zugeschlagen und einen 5:1-Sieg gelandet. „Und damit war Tusa noch gut bedient“, sagte dazu der Boss Michael Rueber. Tusa hielt mit seiner Mauertaktik bis in die Nachspielzeit der ersten Hälfte ein 0:0. Dann aber dann rappelte es ständig im Kasten der Düsseldorfer. Und besonders freuten sich die Höseler über den fünften Treffer von Yasin Uzun in der Nachspielzeit. Der 18-Jährige spielt zusätzlich noch in der A-Jugend des SV Hösel. „Aber wir lassen ihn gerne oben bei uns schon mal reinschnuppern“, so Rueber. In den drei Heimspielen bisher hat seine Truppe unfassbare 19 Tore geschossen. Kommenden Sonntag geht es zu Rhenania Hochdahl (15.30 Uhr), diese Truppe steht nur zwei Plätze zurück.