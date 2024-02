Fußball, Kreisliga A Türkgücü punktet trotz Unterzahl

Türkgücü Ratingen kam in der Fußball-Kreisliga A beim Drittletzten SC West II über ein 1:1 (1:1) nicht hinaus. Ab der achten Minute mussten die Ratinger in Unterzahl spielen, denn Adem Aydin wusste sich nur noch mit einer Notbremse zu helfen. Zu diesem Zeipunkt lagen die Gäste 1:0 vorne, Ceyhan Yildiz lenkte eine Hereingabe ein. Jedenfalls war man bei Türkgücü nach den vielen Erfolgen im letzten Hinrunden-Drittel mit nur einem Punkt unzufrieden. Pressewart Osman Eroglu sagte: „Da hatten wir uns mehr erhofft. Aber 82 Minuten in Unterzahl spielen, das ist bitter. Da waren wir früh ausgepowert.“ In der Endphase flog auch ein West-Spieler vom Platz (82./Gelb-Rot), aber nutzen konnte Türkgücü dies nicht mehr.