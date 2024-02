Fußball, Kreisliga A Türkgücü klettert durch Rückzug

Durch den Rückzug verhindern die Verantwortlichen, dass die erste Mannschaft in der Kreisliga A vorgeführt wird. Am Sonntag hätte schon das Gastspiel des GSC beim DSC 99 angestanden, dem Tabellenführer. Die Abmeldung hat zur Folge, dass es erst einmal nur bedingt Fußball im Verein gibt, denn die Reserve hat in der Kreisliga B eine Spielgemeinschaft mit dem DSV 04. Für den Sommer muss also ein kompletter Neuaufbau bei Hellas angestrebt werden. (mit fupa)