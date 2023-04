Fußball, Kreisliga B Maurice Rath schießt Türkgücü wieder an die Spitze

Der im vergangenen Sommer erst aufgestiegene ASV Tiefenbroich II sollte jetzt schon wieder für die Kreisliga C planen. Das Derby beim TV Angermund ging 0:1 verloren, das Goldene Tor der Gastgeber schoss Dawid Piotrowski in der 32. Minute. Sein TVA dürfte damit jetzt schon gesichert sein. Beim Post SV unterlag der TuS Breitscheid 1:2 (1:1) und kann sich damit alle Aufstiegsträume abschminken. Gene Burns traf zum 1:0, und in der Schlussphase, als auf den Ausgleich gedrängt wurde, sah Andreas Ellert Gelb-Rot. In Überzahl verteidigte der Post SV seine Führung recht sicher. Dominik Scharley schoss die beiden Ehrentore des ASC Ratingen West, das Schlusslicht hatte aber im Heimspiel gegen Spfr. Gerresheim II beim 2:7 keine Chance.