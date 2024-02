Fußball, Kreisliga A Türkgücü und SV Hösel punkten

Nach einer Viertelstunde schien das Kreisliga-A-Heimspiel von Türkgücü Ratingen gegen Hilden 05/06 entschieden. Die Ratinger lagen 0:3 zurück, nichts lief zusammen. Immerhin weckte kurz vor dem Wechsel Ceyhun Yildiz gewisse Hoffnungen beim 1:3. Aber dann zeigten die Hausherren, warum ihnen zuletzt so viele Erfolge gelangen. Sie holten zwei Elfmeter heraus, beide verwandelte Ömer Simsek ganz sicher, den letzten zum 3:3-Endstand in der Schlussminute. Eren Sunmann holte den ersten Elfmeter heraus, er wurde gefoult, der zweite war ein Handspiel. Und mit nun 18 Punkten aus den letzten neun Spielen kann der Aufsteiger gut leben. Pressewart Osman Eroglu sagte: „Wir haben bei der Aufholjagd eine tolle Moral gezeigt. Beide Elfmeter waren berechtigt, und die Hildener waren in der Endphase nur noch am Schwimmen.“