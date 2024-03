Fußball, Kreisliga A Türkgücü punktet, Hösel siegt

Die Hausherren gerieten zweimal in Rückstand, das wurde verkraftet und der Mannschaft auch gütig angerechnet. Pressewart Osman Eroglu sagte dazu: „Der Punktverlust ist kein Weltuntergang. Uns ärgert nur die Chancenverwertung. In der Endphase, wo beide Seiten mit offenem Visier gespielt haben, haben wir zwei Tausendprozentige ausgelassen.“ Damit zielte er auf die Gelegenheiten des jungen Eren Sunmann und des erfahrenen Torjägers Ömer Simsek ab, der erstmals seit Wochen in einem Spiel leer ausging. „Da musste es einfach zum 3:2 klingeln“, befand Eroglu. Am kommenden Sonntag geht es für Türkgücü zum Tabellenachbarn nach Hochdahl (15.30 Uhr).