In der Fußball-Kreisliga A Türkgücü Ratingen rüstet auf und will weiter nach oben

Der restliche Kader: Emmanual Anthony und Evgeni Zang im Tor. Dann die Abwehr mit Adem und Kemal Aydin, Elyesa Kemal, Leon Mroß, Christian Schuh, Fabricio Tafo und Burak Yildiz. Mittelfeld: Baki und Melik Aydin, Gökhan Dalmis, Emre Derin, Melih Dölger, Alican Elibal, Onur Ilgün, Berkay Isik, Jona Ketzer, Can Seker, Eren Sunmann, Tamer Sürmeli und Can Yilderim. Trainer im zweiten Jahr bleibt Tansu Tokmak, seine Assistenten sind Okhan Asik und Mehmet Aydin. Mohammed Gecgel ist der Sportliche Leiter. 32 Spieler umfasst der Türkgücü-Kader. Dazu sagt Eroglu: „Wir wollen in der neuen Saison oben angreifen, denn die Mannschaft ist erheblich verstärkt.“ Der 31 Jahre alte Informatiker ist ein waschechter Dumeklemmer, er kennt den Fußball in der Umgebung wie seine Westentasche.