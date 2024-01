Fußball, Kreisliga A Türkgücü verstärkt den Kader

Türkgücü Ratingen tat sich im Spätsommer des Vorjahres, nach dem Aufstieg, zunächst schwer in der neuen Umgebung der Fußball-Kreisliga A. Aber das haben die Verantwortlichen von der Schwarzbachstraße dann schnell hinbekommen mit ihrem neu verpflichteten Trainer Tansu Tokmak. Der 35-Jährige, der einst ein glänzender Torjäger war, so vor einigen Jahren beim SV Oberbilk mit 26 Saisontoren, stellte einiges um in seinem Kader. So mit Christian Schuh als neuem Abwehrchef, obwohl der vorne im Türkgücü-Angriff als unersetzlich galt. Aber zuletzt legte der Aufsteiger eine Erfolgsserie hin mit beachtlichen 16 Punkten aus den letzten sieben Spielen, und nun Platz zwölf und unteres Mittelfeld, das kann sich sehen lassen.